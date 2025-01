Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom elke dag een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met als toepasselijk begin van het jaar het nummer 25 van Jean-Éric Vergne. We gaan een tiental jaren terug in de tijd: hij zit Max Verstappen op dat moment op bijzondere wijze dwars in de Formule 1.

In de tijd datdrieletterafkortingen van namen in de Formule 1-standen gemeengoed werden, was ‘VER’ logischerwijs snel vergeven aan Jean-Éric Vergne. De Red Bull-junior, bij fans beter bekend als JEV, zat daarmee later echter een het Nederlandse supertalent Max Verstappen in de weg. Nadat Vergne tussen 2012 en 2015 bij Toro Rosso rijdt, verdwijnt de Fransman van de grid. Maar zijn startnummer 25 niet – nummers worden drie seizoenen ‘bewaard’ voor de laatste die ermee reed. De afkorting VER blijft om die reden ook aan hem voorbehouden.

En dus maakte de wereld daardoor kennis met Verstappenj als ‘VES’. Dat is in de beginfase van zijn uiteindelijk imposante loopbaan namelijk het drietal letters dat dienst doet als afkorting voor F1’s nieuwste ster aan het firmament.

Vergne moet wijken

Het had overigens weinig gescheeld of de huidige ‘VER’ en de eerdere ‘VER’ waren teamgenoten van elkaar geweest. Het is 2015 als Vergne na drie seizoenen bij Toro Rosso hoort dat Max Verstappen zijn plek in gaat nemen bij Toro Rosso. Eerst Daniel Ricciardo en later Daniil Kvyat zijn Vergne in de pikorde bij de Red Bull-juniorrijders dan al voorbij. Omdat Dr. Helmut Marko een plek wil vrijmaken voor Verstappen als jong talent moet Vergne wijken. Kvyat krijgt Verstappen als nieuwe teamgenoot.

Maar als Sebastian Vettel vertrekt naar Ferrari, wordt Kvyat doorgeschoven naar Red Bull Racing. Zo komt er toch nog een plek vrij voor 2015. Vergne en Verstappen als teamgenoten dus? Nee, de Fransman kiest voor een vertrek, Carlos Sainz wordt de andere Toro Rosso-coureur.

Van Vergne wordt in de Formule 1 weinig tot niets meer vernomen. Hij is tot begin februari 2017 nog wel in dienst als test- en ontwikkelingscoureur van Ferrari, maar verlegt zijn aandacht al eerder naar andere racklassen. Met succes, want in de Formule E is hij een van de bekendste coureurs van het afgelopen decennium. Zo wordt hij twee keer kampioen. Dat zorgt al voor een beter palmares dan in de Formule 1. Daarin is zijn beste klassering een zesde plek (Canada 2013, Singapore 2014).

