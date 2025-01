Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de keuze van Sebastian Vettel voor nummer 5. Met dank aan Michael Schumacher of Nigel Mansell? Geen van beide, zo blijkt.

Zoals wel meer coureurs vertelde Vettel al jaren geleden dat startnummer 5 alles te maken heeft met kartsuccessen. “Ik wist vanaf dat moment dat ik graag met dat nummer zou willen rijden.” De mogelijkheid in Formule 1 kwam toen de coureurs in 2014 hun eigen nummers mochten kiezen.

Lees ook: De rol van bingo bij Jenson Buttons keuze voor startnummer 22

Het was dus geen eerbetoon aan Michael Schumacher, naar eigen zeggen Vettels jeugdidool. En ‘Schumi’ boekte met nummer 5 al succes. Net als Mansell, de man die juist net als Vettel ooit een veelbesproken overstap naar Ferrari maakte. Maar waar de Engelsman zowel in Formule 1 als Indycar met startnummer 5 succes boekte, bleef dat voor Vettel uit.



Mocht nummer 5 dus al een geluksgetal zijn geweest voor de Duitser dan toch inmiddels zeker niet meer. Na vier kampioenschappen bij Red Bull Racing bleef een vijfde wereldtitel namelijk uit. Het was Vettels droom om met Ferrari een kampioenschap te winnen, maar dat kwam er niet van. De stap naar Aston Martin bracht hem, in de herfst van zijn carrière, vervolgens evenmin succes. En zo werd de combinatie met startnummer 5 voor Vettel nooit wat hij ervan had verwacht.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)