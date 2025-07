De kwalificatie voor de Grand Prix van België in 1999 zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest bizarre momenten in de Formule 1. Niet vanwege pole position of regenbuien, maar door een gewaagde en uiteindelijk zeer kostbare weddenschap tussen BAR-teamgenoten Jacques Villeneuve en Ricardo Zonta.

Eau Rouge en Raidillon vormen samen een van de meest iconische en angstaanjagende secties van het Formule 1-circuit in Spa. In een tijd waarin de auto’s nog niet beschikten over de downforce van vandaag, was het vol gas nemen van deze bochtencombinatie een heldhaftige opgave. Toch besloten Villeneuve en Zonta het erop te wagen.

Volgens diverse bronnen daagde Villeneuve zijn teamgenoot uit om Eau Rouge vol gas te nemen tijdens de kwalificatie. De Canadees ging als eerste en verloor de controle over zijn BAR 01, wat resulteerde in een spectaculaire crash waarbij zijn auto volledig werd afgeschreven. Wonder boven wonder stapte hij ongedeerd uit het wrak.

Niet veel later was het de beurt aan Zonta. Vastbesloten om zijn teamgenoot niet de overwinning in deze roekeloze weddenschap te gunnen, probeerde ook hij de bocht vol gas te nemen. Het resultaat? Wederom een heftige crash, met opnieuw een verwoeste BAR als gevolg. Ook Zonta kwam er zonder kleurscheuren vanaf, maar het team zat plots zonder beide auto’s voor de rest van de sessie.

Voor het team van British American Racing (BAR), dat in 1999 zijn debuutseizoen beleefde, was het een rampzalige kwalificatie. Beide auto’s zwaar beschadigd, geen competitieve rondetijd, en een flinke deuk in de reputatie. De weddenschap leverde geen punten op, maar wel wereldwijde aandacht… en kritiek.

Bekijk hier de video:



