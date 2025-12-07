Lando Norris is de nieuwste Britse wereldkampioen in een lange rij. De McLaren-coureur stelde eerder vandaag bij de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 veilig. Hij neemt de troon over van Max Verstappen. De laatste Britse wereldkampioen voor Lando Norris was Lewis Hamilton in 2020. Hieronder een chronologisch overzicht.
Alle Britse wereldkampioenen op een rij:
1958: Mike Hawthorn (Ferrari)
1962: Graham Hill (BRM)
1963: Jim Clark (Lotus-Climax)
1964: John Surtees (Ferrari, foto boven)
1965: Jim Clark (Lotus-Climax)
1968: Graham Hill (Lotus-Ford)
1969: Jackie Stewart (Matra-Ford)
1971: Jackie Stewart (Tyrrell-Ford)
1973: Jackie Stewart (Tyrrell-Ford)
1976: James Hunt (McLaren-Ford)
1992: Nigel Mansell (Williams-Renault)
1996: Damon Hill (Williams-Renault)
2008: Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
2009: Jenson Button (Brawn GP-Mercedes)
2014: Lewis Hamilton (Mercedes)
2015: Lewis Hamilton (Mercedes)
2017: Lewis Hamilton (Mercedes)
2018: Lewis Hamilton (Mercedes)
2019: Lewis Hamilton (Mercedes)
2020: Lewis Hamilton (Mercedes)
2025: Lando Norris (McLaren-Mercedes)
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.