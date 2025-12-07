Lando Norris is de nieuwste Britse wereldkampioen in een lange rij. De McLaren-coureur stelde eerder vandaag bij de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 veilig. Hij neemt de troon over van Max Verstappen. De laatste Britse wereldkampioen voor Lando Norris was Lewis Hamilton in 2020. Hieronder een chronologisch overzicht.

Alle Britse wereldkampioenen op een rij:

1958: Mike Hawthorn (Ferrari)

1962: Graham Hill (BRM)

1963: Jim Clark (Lotus-Climax)

1964: John Surtees (Ferrari, foto boven)

1965: Jim Clark (Lotus-Climax)

1968: Graham Hill (Lotus-Ford)

1969: Jackie Stewart (Matra-Ford)

1971: Jackie Stewart (Tyrrell-Ford)

1973: Jackie Stewart (Tyrrell-Ford)

1976: James Hunt (McLaren-Ford)

1992: Nigel Mansell (Williams-Renault)

1996: Damon Hill (Williams-Renault)

2008: Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)

2009: Jenson Button (Brawn GP-Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2025: Lando Norris (McLaren-Mercedes)

