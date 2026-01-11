Nyck de Vries kende dit weekend in Mexico geen succes in de Formule E. De coureur van Mahindra kwam in de kwalificatie niet verder dan P19 en haalde de finish in de race niet.

De zege was voor Nick Cassidy. De Nieuw-Zeelander bezorgde daarmee Citroën de eerste overwinning in de Formule E. Het was pas de tweede race ooit van het merk in de elektrische klasse.

Achter Cassidy eindigde De Vries’ teamgenoot Edoardo Mortara als tweede, voor regerend kampioen Oliver Rowland. De derde Formule E-race van het seizoen is later deze maand. De straten van Miami vormen op 31 januari het decor.

