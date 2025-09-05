Voor Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli zit de vrijdag van zijn thuisraceweekend, de GP Italië, er al op. De rookie kwam in de tweede vrije training na tien minuten al in de grindbak terecht, en kon vervolgens niet meer loskomen. Het tweede oefenuurtje zat er zo vroegtijdig op voor de Italiaan, die zo zijn Grand Prix-weekend in thuisland Italië op een teleurstellende manier begint.

Andrea Kimi Antonelli verloor de controle over zijn W16 in bocht zeven, en schoot vervolgens rechtdoor het grind in. Toen de Mercedes-coureur niet meer op eigen kracht uit de grindbak kwam, werd de sessie stilgelegd. Inmiddels is de tweede vrije training alweer hervat.

