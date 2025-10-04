Slecht nieuws voor Williams na de kwalificatie van de GP Singapore. Beide coureurs – Alexander Albon en Carlos Sainz – zijn voor de sessie gediskwalificeerd. Alletwee de auto’s van het Williams-team kwamen niet door de technische keuring na de kwalificatie, doordat de bovenste achtervleugels niet voldeden aan de voorschriften vanuit het technische reglement. Albon en Sainz verliezen zo respectievelijk de twaalfde en dertiende plek op de startgrid van zondag.

“De verstelbare posities van het bovenste achtervleugeldeel werden gecontroleerd op auto’s met nummer 23 (Albon, red.) en 55 (Sainz, red.)”, aldus een notitie van de FIA F1 technisch afgevaardigde Jo Bauer. “Beide auto’s overschreden de maximale limiet van 85 mm aan beide zijden van het uiterste gebied van de achtervleugel.” Bauer verwees de zaak door naar de stewards, die de twee coureurs vervolgens diskwalificeerden.

Vowles reageert

Williams-teambaas James Vowles baalt uiteraard van de diskwalificaties van zijn beide coureurs voor de GP Singapore. “Dit is natuurlijk diep teleurstellend voor het team, en we onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren”, schrijft de Brit in een officiële reactie. “We waren zeker niet bezig met een prestatievoordeel te vinden op deze manier, en eerder keurden we zelf de achtervleugels nog goed tijdens onze eigen checks. Uiteindelijk is één meting bepalend, en we accepteren het oordeel van de FIA volledig. We zullen alles doen om morgen ons weer naar voren te vechten. Ook zullen we onze processen onder de loep nemen om een herhaling te voorkomen.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.