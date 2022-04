In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit de recente raceweekends. In Bahrein werd Van Egmond op zijn wenken bediend door de duellerende Max Verstappen en Charles Leclerc, terwijl hij in Saoedi-Arabië wat dat betreft ook niks te klagen had.

“Ik ben bij de openingsrace in Bahrein bewust bij bocht één en twee gaan staan, want dat is sowieso een mooie plek qua aanremmen en er is altijd veel actie. Het was ook dit jaar weer ‘waar het gebeurt’”, blikt Van Egmond daarop terug, “met de nieuwe auto’s waar je volgens mij inderdaad beter mee kan vechten en inhalen.”

“We werden ook op onze wenken bediend – ik als fotograaf met veel actie, en de fans thuis met een mooie race. Waar het vorig jaar Max Verstappen tegen Lewis Hamilton was en we tussen die twee veel van dit soort acties zagen, was het nu Max tegen Charles Leclerc.”

“Van blauw tegen zwart is het dus van blauw tegen rood gegaan. Het was een ouderwets mooi duel. Max’ derde inhaalactie op Leclerc was het meest optimistisch, daardoor blokkeerde hij ook. Daarna was het duel eigenlijk gedaan. Het was een beetje vechten tegen de bierkaai, want Ferrari was gewoon sneller.

In Saoedi-Arabië vochten Verstappen en Leclerc ronde twee van het nieuwe titanenduel uit, en zat Van Egmond weer op de eerste rang, wat onder meer onderstaande foto’s opleverde.