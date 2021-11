Het Losail Internation Circuit was voor fotografen niet de allerbeste plek om te werken, vertelt huisfotograaf Peter van Egmond. Toch was zijn plek bij de uitgang pitstraat uiteindelijk wel goed voor enkele opwindende foto’s.

“De omgeving is vrij troosteloos, een koude douche na de voetbalsferen van Mexico en Brazilië. Het is plat en donker, dus er is qua achtergrond ook weinig mogelijk. Daarnaast is het ontworpen voor de MotoGP. Voor de veiligheid van de motorcoureurs zijn er veel grote uitloopstroken aangelegd, zodat je eigenlijk het hele weekend met telelenzen staat te werken.”

“Een voordeel van een MotoGP-circuit is juist dat er geen hekken staan. Op dit punt bij het uitkomen van de pitstraat kun je de auto’s bijna aanraken. Verstappen kwam hier na zijn stop voor Alonso de baan op en moest vol doortrekken om zijn positie te houden. De vouwen werden er letterlijk uit mijn broek geblazen.”

Voor de start van de race was het ook een prima stek, getuige deze serie foto’s waarbij de kop drie breed langs komt stormen.

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond