Charles Leclerc zag zijn race in São Paulo vroegtijdig in rook opgaan. Bij de herstart liep de Monegask zware schade op aan zijn Ferrari na een incident met Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan kon zijn weg vervolgen, maar voor de Ferrari-coureur was de race voorbij.

In de eerste bocht na de herstart dook Oscar Piastri aan de binnenkant, waarop Antonelli naar binnen stuurde en de twee elkaar raakten. De jonge Italiaan spinde en schoof vervolgens tegen Leclerc aan, die aan de buitenkant geen kant op kon. Het contact brak de linker voorwielophanging van de Ferrari af — einde race.

Bekijk de beelden van de crash hier:

