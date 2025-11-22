De titelkansen van Maya Weug in de F1 Academy zijn zo goed als verkeken. Tijdens het slotweekend in Las Vegas crashte de Nederlandse in de opwarmronde van de eerste race. Tot overmaat van ramp won haar concurrente Dorian Pin. De Française leidt nu met negentien punten verschil, met alleen de slotrace op zaterdag nog te gaan.

Weug kwam door een goede inhaalrace dit seizoen als nummer 2 in de titelstrijd naar Las Vegas. Het stratencircuit daar vormt het decor voor de ontknoping in het kampioenschap. Weugs achterstand op Pin bedroeg voorafgaan aan het slotweekend negen punten. De Nederlandse Ferrari-coureur, rijdend voor MP Motorsport, had dus een goed resultaat nodig in de eerste race om de titelkansen te vergroten. Ze reed echter in de opwarmronde tegen de auto van Tina Hausmann aan. Volgens Weug remde haar voorganger ongekend hard.

Nul punten dus voor Weug, terwijl Pin de race won. Die voegde zo tien punten aan haar totaal toe. De Française eindigde voor teamgenote Nina Gademan, de andere Nederlandse in de F1 Academy. Op zaterdag zijn in de slotrace in Las Vegas weliswaar nog 25 punten te verdienen, maar met negentien punten achterstand heeft Weug een wonder nodig om nog kampioen te worden.

