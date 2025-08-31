Lando Norris leek op weg naar een makkelijke volgende podiumplaats in de duinen van Zandvoort, totdat zijn MCL39 het in de slotfase van de race begaf. Een dramatische dag voor de jonge coureur, die niet alleen een podiumplaats, maar ook kostbare punten voor het WK in rook op ziet gaan.

“Ik weet niet of ik in brand sta”, was het bericht van Lando Norris over de boordradio. Niet veel later moest de McLaren-coureur zijn bolide aan de kant van het circuit parkeren. Einde oefening voor de titelrivaal, en een dramatische dag voor Norris, die kostbare punten in kampioenschap misloopt. Max Verstappen erft de tweede plaats van Norris, terwijl Isack Hadjar op koers ligt voor zijn eerste podiumplaats. De race werd na een korte safety car-periode weer hervat.

Bekijk de beelden hier:

