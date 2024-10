Na een jaar waarin het rijdersveld ongewijzigd bleef, staat er in aanloop naar het seizoen van 2025 veel te veranderen. Maar liefst drie rookies maken hun opwachting in het jubileumjaar, onder wie Mercedes-protegé Andrea Kimi Antonelli. De eerste vrije trainingssessie van de jonge Italiaan was van korte duur, maar oud-coureur David Coulthard denkt dat we Antonelli niet moeten onderschatten.

In aanloop naar de GP van Italië werd de vervanger van Lewis Hamilton officieel gepresenteerd. Andrea Kimi Antonelli, het 18-jarige talent uit de Mercedes-kweekvijver, komt volgend jaar naast George Russell te rijden. Tijdens een eerste vrije trainingssessie op het circuit van Monza maakte de jonge coureur een fout: hij parkeerde zijn W15 al vrij snel in de muur. Dat neemt niet weg dat hij volgend jaar goed voorbereid aan de start zal verschijnen, denkt David Coulthard.

“Antonelli heeft waarschijnlijk de beste voorbereiding”, zei de Schot in de Formula for Success-podcast. “Hij heeft al veel met oude auto’s getest en heeft de kans gehad om over de schouder van een zevenvoudig wereldkampioen mee te kijken”, merkte hij op. “Hij moet er wel klaar voor zijn. Er wacht een grote uitdaging naast George Russell, die dit jaar consequent de snelste was bij Mercedes.”

Rookie-jaar

Formule 1-commentator Alex Jacques denkt dat de Italiaan zich straks geen fouten meer kan veroorloven. “Als hij George Russell niet kan verslaan, gaat iedereen Antonelli scherp in de gaten houden”, voegde hij eraan toe. Naast het jonge Mercedes-talent maken nog twee rookies hun opwachting: test- en reservecoureur Jack Doohan debuteert bij Alpine, en Formule 2-coureur Oliver Bearman stapt in bij Haas. “Er zullen volgend jaar een paar mooie verhaallijnen ontstaan”, besloot Jacques. “De rookies zullen daar zeker deel van uitmaken.”

