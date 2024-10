Voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich mag in Mexico de auto van Fernando Alonso overnemen. Dat maakte Aston Martin woensdag bekend. Drugovich komt tijdens de eerste vrije training in actie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Braziliaan heeft nog niet eerder in de AMR24 gereden; het afgelopen jaar werkte hij als test- en reservecoureur vooral veel uren op de simulator af.

“Ik kan niet wachten om voor het eerst met de AMR24 te rijden,” laat Felipe Drugovich weten middels een officieel persbericht. “Ik werk al geruime tijd aan de ontwikkeling van deze auto in de simulator, dus het zal heel waardevol zijn om het verschil te voelen op het circuit. Het Autódromo Hermanos Rodríguez is een circuit waar ik nog niet eerder heb gereden. Het is een zeer uitdagende baan, dus ik ga me goed voorbereiden.”

Trainigssessies

Drugovich won in 2022 het Formule 2-kampioenschap met het Nederlandse MP Motorsport. Sindsdien werkt hij als test- en reservecoureur in het opleidingsprogramma van Aston Martin. In 2023 maakte hij tijdens meerdere vrije trainingen en testsessies al veel meters in de AMR23. Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi reed hij in VT1 de tweede tijd.

De kans is groot dat er meer rookies op de baan zullen verschijnen in Mexico. Alle Formule 1-teams zijn immers verplicht om dit seizoen twee keer een onervaren coureur in te zetten tijdens een trainingssessie. Tijdens de sprintweekenden in Austin, Brazilië en Qatar kunnen de teams waarschijnlijk geen trainingen opgeven, en ook op een stratencircuit als Las Vegas is het onwaarschijnlijk dat er rookies worden ingezet. Daardoor blijven alleen Mexico en Abu Dhabi over.

