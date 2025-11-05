Voormalig Formule 1-coureur Andrea de Adamich is op 84-jarige leeftijd overleden. De Italiaan reed voor iconische teams als Ferrari en McLaren en was betrokken bij een van de zwaarste massale crashes in de geschiedenis van de Formule 1.

De Adamich kwam in zijn carrière uit voor Ferrari, McLaren, March, Surtees en Brabham. Tussen 1968 en 1973 nam hij deel aan 34 Grand Prix-races, waarvan 12 in het seizoen 1972. In totaal verzamelde hij zes WK-punten, drie in 1972 en drie in 1973.

Silverstone 1973

De Adamich wordt wellicht het meest herinnerd vanwege zijn deelname aan de beruchte Britse Grand Prix van 1973 op Silverstone. Daar vond een van de ernstigste massale crashes in de Formule 1-geschiedenis plaats. Tijdens de eerste ronde spinde Jody Scheckter, die als vierde reed in zijn McLaren, bij Woodcote Corner over de baan, waardoor maar liefst negen auto’s met elkaar in botsing kwamen. De Adamich liep bij het ongeluk een gebroken knie en enkel op.

Burgerlijke onderscheiding

Een jaar later stopte de Adamich met racen en maakte hij de overstap naar de televisie. Decennialang presenteerde hij het sportprogramma Grand Prix op Italia 1 en vormde hij samen met Guido Schittone het commentaarduo voor Formule 1-races op Mediaset. Voor zijn bijdragen aan sport en media werd hij in 2022 benoemd tot ‘Commendatore’ van de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in Italië.

De Adamich laat zijn vrouw achter, met wie hij in januari 2010 in een burgerlijke ceremonie trouwde.

