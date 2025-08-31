Voor Isack Hadjar kwam in Zandvoort zondag een droom uit: zijn derde plek betekende zijn eerste podium ooit in de Formule 1. De Fransman flankeerde winnaar Oscar Piastri en thuisfavoriet Max Verstappen op het ereschavot in de Dutch GP.

Hadjar dankt de unieke prestatie aan een foutloze race in de duinen. Hij had weliswaar geluk dat Lando Norris vanaf P2 uitviel in de slotfase, maar de coureur van Racing Bulls had het aan zichzelf te danken dat hij op een positie reed om ervan te profiteren.

De vierde plek die de Franse rookie op dat moment bekleedde, was mede het gevolg van een geweldige kwalificatie op zaterdag. Daarin stelde hij al P4 op de grid veilig. Daarmee legde Hadjar achteraf de basis van wat voor hem altijd de race zal zijn waarin zijn droom uitkwam: het eerste F1-podium is een feit.

