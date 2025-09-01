De Dutch Grand Prix stond dit jaar niet alleen in het teken van spektakel op de baan, maar ook van vakmanschap naast het circuit. De iconische trofeeën, ontworpen door Studio Piet Boon en met de hand vervaardigd door Royal Delft, waren een eerbetoon aan Hollands erfgoed. Maar na alle precisie en drie dagen handwerk per trofee, kende één beker een onverwacht lot…

Tijdens de Dutch GP zijn opnieuw de iconische trofeeën van Studio Piet Boon uitgereikt, ditmaal volledig uitgevoerd in Delfts Blauw door Royal Delft. “Wij zijn de oudste en laatst overgebleven Delfts Blauw-fabriek van Nederland. We bestaan sinds de 17e eeuw, dus we doen dit al een tijdje,” zegt meesterontwerper Simon van Oosten met een glimlach.

Elke beker is volledig van keramiek gemaakt en met de hand beschilderd. “Per trofee ben ik drie dagen bezig geweest om het klassieke patroon aan te brengen. Daarna worden ze geglazuurd en 24 uur in de oven gebakken. En dan gebeurt er iets bijzonders: voor Delfts Blauw schilder je met een speciale zwarte verf, die dankzij het kobaltoxide in de oven een diepe blauwe kleur krijgt.”

Van Oosten is trots dat zijn werk de finishlijn haalde van een internationaal podium. “Het is Hollands erfgoed dat perfect past in de moderne racewereld.” Toch was er een pijnlijke afloop: Isack Hadjar brak de zorgvuldig vervaardigde trofee per ongeluk in tweeën kort na de podiumceremonie in Zandvoort.

