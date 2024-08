In deze Paddockpraat Update bespreken we de eerste dag van de Dutch GP met verslaggever Frank Woestenburg. Los van de stroopwafels, bitterballen en het draaiorgel in de paddock, staat de donderdag uiteraard ook in het teken van de mediasessies. En daar viel al genoeg te beleven.

De ‘crash’ van Max Verstappen, de dopingcontroles en collega Gwen die uit een benarde situatie moest worden gered. En dan is er ook nog eens een storm op komst! Kortom, genoeg luistervoer vanuit de paddock in Zandvoort. Mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Alles over de Dutch GP in Zandvoort

