Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone waarschuwt Max Verstappen voor een eventuele overstap naar Ferrari. Hoewel de Nederlander voorafgaand aan de zomerstop nog zei bij huidige werkgever Red Bull te blijven, hoopt de zakenman dat Verstappen ook in de toekomst de Italiaanse renstal niet overweegt. ‘Als hij naar Ferrari gaat, dan is dat het einde van zijn carrière’, aldus Ecclestone.

Lewis Hamilton heeft in zijn eerste jaar bij Ferrari nog niet het succes kunnen behalen, waarop zowel de zevenvoudig wereldkampioen zelf als de Italiaanse renstal had gehoopt. Behalve tijdens de sprintraces, eindigde de Brit nog niet op het podium in 2025. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone riep eerder al op dat Hamilton de koningsklasse eigenlijk zou moeten verlaten, maar heeft nu ook een waarschuwing voor Max Verstappen.

Einde carrière

Hoewel de Nederlander nog voor de zomerstop zei bij Red Bull te blijven, heeft Ecclestone toch een boodschap voor de wereldkampioen. “Als hij naar Ferrari gaat, dan is dat het einde van zijn carrière”, vertelt de Britse zakenman aan Sport.de. “Laten we hopen dat dat niet gebeurt.”

Wie zou dan wel het plaatsje bij de Italianen moeten overnemen? Ook daar weet Ecclestone wel een antwoord op. “Ze zouden een aanstormend talent moeten kiezen”, vervolgt de zakenman. “Ik zou voor de Braziliaanse Bortoleto gaan, die vind ik erg goed. Of anders Isack Hadjar. Bortoleto levert in ieder geval goed werk. Zet hem in de juiste auto en je zal dat zien.”

