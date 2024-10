Om de samenwerking tussen de LEGO® groep en McLaren op een unieke manier te promoten, kwam de speelgoedfabrikant met een bijzonder idee. “Laten we ons schaalmodel van de LEGO McLaren P1™ op ware grootte nabouwen en hiermee over het circuit van Silverstone rijden… met Lando Norris achter het stuur!”

Dat was even slikken voor het ontwerpteam van de LEGO-groep. Ze hadden al eens eerder de Bugatti Chiron op ware grootte nagebouwd en laten rijden, maar dit was toch echt andere koek volgens Lubor Zelinka, de designmanager die al tien jaar werkzaam is binnen het beroemde Deense bedrijf. De Tsjech is onderdeel van een team van 23 man bestaande uit ontwerpers, ingenieurs en modelbouwers waar ze de hersenspinsels van de marketingafdeling tot leven wekken.

Het verschil met de Bugatti? “Dit is het eerste schaalmodel van LEGO-stenen dat bochten kan maken, een ronde over een echt racecircuit kan voltooien en dit alles met een Formule 1-coureur achter het stuur.” Het McLaren-project was volgens Zelinka op veel aspecten de volgende stap in verhouding tot de vorige opdrachten voor zijn team. “We hebben de lat echt verhoogd op gebied van de mogelijkheden met LEGO Technics. Het is de meeste geavanceerde rijdbare LEGO-auto die we ooit gebouwd hebben en dat alles ook nog eens in een recordtempo. Binnen zeven maanden was hij af!”

Bekijk hem met eigen ogen!

McLaren was zelf ook niet te beroerd om aan dit project mee te werken en de LEGO-groep kreeg toegang tot hun middelen en had veel contact met de ingenieurs in Woking. Hoe dit project verder is afgelopen en welke uitdagingen het team nog is tegengekomen, dat lees je in het komende nummer van FORMULE 1 Magazine!

Wil jij nou deze levensgrote McLaren van LEGO in het echt bewonderen? Kom dan naar LEGO World in de Jaarbeurs in Utrecht. Meer info: www.legoworld.nl/

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!