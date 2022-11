Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop. Na de Grand Prix van Abu Dhabi is het dan toch echt bijna vakantie voor de teams en coureurs. Er rest nog één ding: De young driver test. Op dinsdag vindt de test traditioneel op het Yas Marina Circuit plaats. Maar welke coureurs stappen in?

De laatste finishvlag heeft gezwaaid, er moet alleen nog een dagje getest worden. De teams krijgen hierbij de kans om de banden voor volgend seizoen te testen en nieuwe coureurs hun eerste meters te laten rijden. Ieder team is verplicht twee auto’s in te zetten. Eén auto zal bestuurd worden voor een ervaren coureur die ook race-ervaring heeft, met het team om zo de banden voor seizoen 2023 goed te kunnen beoordelen. De andere bolide wordt bezet door een ‘young driver’. Dit kan om testkilometers gaan, maar biedt onder andere Nyck de Vries en Logan Sargeant de kans om zich al enig zins te settelen in hun nieuwe auto’s.

Foto: Motorsport Images

De topteams

Bij Red Bull zal Liam Lawson de test op zich nemen. Na in Abu Dhabi een goede training te hebben gereden voor het team uit Milton-Keynes krijgt hij nu de ruimte om nog meer meters te maken in de RB18. Frederik Vesti mag plaatsnemen in de Mercedes W13. Voor de Deens coureur is het een droom die uitkomt. Hij mag zijn eerste kilometers gaan maken in een Formule 1-bolide. Ferrari heeft Robert Schwartzman uitgekozen om de test voor zijn rekening te nemen. De onder de Israëlische vlag rijdende Rus mocht in Austin en Abu Dhabi al plaatsnemen in de Ferrari en krijgt nu nog meer kilometers toegewezen.

Het volledige overzicht

Red Bull Liam Lawson N.N.B. Ferrari Robert Schwartzman Charles Leclerc/Carlos Sainz Mercedes Frederik Vesti N.N.B. Alpine Jack Doohan Pierre Gasly McLaren Oscar Piastri Lando Norris Alfa Romeo Theo Pourchaire Valtteri Bottas Aston Martin Felipe Drugovich Fernando Alonso/Lance Stroll Haas Pietro Fittipaldi Nico Hülkenberg AlphaTauri Nyck de Vries Yuki Tsunoda Williams Logan Sargeant Alexander Albon