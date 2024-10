De GP van Mexico staat voor de deur! In tegenstelling tot het afgelopen sprintweekend in Austin, wordt er in Mexico-Stad een ‘gewoon’ raceschema afgewerkt. Althans, zo lijkt het. De tweede vrije training, die zoals gebruikelijk voor vrijdagmiddag staat ingepland, zal een halfuur langer duren dan normaal. Dit heeft alles te maken met Pirelli, dat de banden voor 2025 alvast wil testen.

Op verzoek van Pirelli wordt de tweede vrije training voor de GP van Mexico met een halfuur verlengd. De bandenleverancier wil de compounds voor het aankomende seizoen alvast kunnen testen. Twee jaar geleden voerde Pirelli een vergelijkbare test uit in Austin, tijdens de GP van de Verenigde Staten. Ook toen duurde de tweede vrije training negentig minuten in plaats van zestig.

Extra banden

Volgens Pirelli worden de nieuwe banden straks flink op de proef gesteld. Dit is niet alleen nuttig voor de verdere ontwikkeling, maar ook om feedback van coureurs en teams te verzamelen. Zij weten immers als geen ander hoe de nieuwe compound zich gedraagt op het circuit. Alle rijders krijgen een specifiek programma, opgesteld door de technici van Pirelli. Door de trainingssessie met een halfuur te verlengen, verliezen de coureurs geen kostbare tijd om zich voor te bereiden op de sessies van zaterdag en zondag.

Elke coureur krijgt vrijdag, naast de gebruikelijke sets, twee extra sets banden: één uit de bestaande reeks als referentiepunt en één prototype voor de banden van 2025. De testbanden zijn herkenbaar aan het ontbreken van de gebruikelijke markeringen op de wang. De tweede vrije training wordt vrijdag om 00.00 uur ’s nachts, Nederlandse tijd, verreden.

