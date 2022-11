Ferrari heeft de testdag in Abu Dhabi afgesloten met een 1-2-3. Carlos Sainz, Charles Leclerc en Robert Shwartzman voerden de boventoon op het Yas Marina Circuit, waar de nieuwe Pirelli-banden voor 2023 getest werden en de Young Driver Test plaatsvond.

De gecombineerde testdag in Abu Dhabi bood coureurs de kans om alvast samen te werken met hun nieuwe teams terwijl jonge coureurs een kans kregen om van de Formule 1 te proeven. Fernando Alonso, die het Alpine-blauw inruilt voor Aston Martin-groen, kon niet wachten en reed als eerste de baan op, met zijn egaal groene auto zonder sponsors aangezien hij voor deze test is uitgeleend door Alpine.

Het was voor Alonso, Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams), Nico Hülkenberg (Haas) en Oscar Piastri (McLaren) de eerste kennismaking met hun nieuwe teams. Die verliep voor Hülkenberg en Piastri minder positief. Piastri veroorzaakte de eerste rode vlag van de dag vanwege problemen met de McLaren, Hülkenberg kampte even later met technische problemen.

Als onderdeel van de Young Driver Test kwamen Robert Shwartzman (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Felipe Drugovich (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Théo Pourchaire (Alfa Romeo) en Pietro Fittipaldi (Haas) in actie. De Formule 1-teams zetten dan ook beide auto’s in: één voor de rookietest, één voor de bandentest van Pirelli.

Na een dag lang – van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds – testen kleurde de tijdenlijst Ferrari-rood. Het was met Carlos Sainz, Charles Leclerc en Robert Shwartzman een 1-2-3 voor de Italiaanse renstal, dat in totaal tot 237 ronden kwam. Max Verstappen kwam na 76 ronden tot de vijfde tijd terwijl Nyck de Vries met 151 ronden de meest productieve coureur van de dag was. Hij noteerde in de AlphaTauri de achtste tijd, op iets meer dan een tiende van Alexander Albon.

Volledige uitslag testdag Abu Dhabi