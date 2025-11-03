Het vooronderzoek in de rechtszaak van oud-coureur Felipe Massa tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone werd vrijdag afgerond. Voor het Londense hooggerechtshof eiste de Braziliaan erkenning als rechtmatige wereldkampioen en een schadevergoeding van ruim 80 miljoen dollar. Volgens Massa’s advocaat hebben de aangeklaagden het crashgate-schandaal van 2008 ‘opzettelijk verhuld’, waardoor de ex-Ferrari-coureur de titel aan Lewis Hamilton verloor.

Toen voormalig F1-Supremo Bernie Ecclestone in 2023 in een interview toegaf dat hij crashgate destijds bewust in de doofpot wilde stoppen, stapte Felipe Massa naar de rechter. De oud-coureur stelt dat de afhandeling van het schandaal – of het gebrek daaraan – hem uiteindelijk de titel heeft gekost. Hij daagde Ecclestone, FOM én de FIA voor de rechtbank. Vorige week vonden de eerste hoorzittingen plaats in Londen; het hooggerechtshof moet nu bepalen of de zaak een volledige rechtszitting rechtvaardigt.

Nick De Marco KC, Massa’s advocaat, verklaarde dat de Formule 1-top destijds betrokken was bij het ‘opzettelijk verhullen’ van de gebeurtenissen in Singapore om hun eigen belangen te beschermen. “Crashgate bedreigde het leven van toeschouwers en de betrokken coureur”, betoogde De Marco. “Wat daarop volgde, was het moedwillig verhullen van deze samenzwering – ook door degenen die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de integriteit van de sport. Er werd opzettelijk samengezworen om een van de ernstigste schandalen in de geschiedenis van de Formule 1 te verdoezelen.”

Massa gefileerd door Ecclestone, FOM en FIA

Ecclestone’s advocaat, de bekende sportrechtskundige David Quest KC, stelde dat zijn cliënt zich niets kan herinneren van het interview. Volgens hem is de aanklacht slechts ‘een misplaatste poging om de uitslag van het Formule 1-seizoen 2008 te heropenen.’ Quest: “Deze stellingen behandelen de rechtbank als een sportdebatclub en vragen haar om contrafeitelijk te redeneren over de arbitrage van een sportevenement dat bijna zeventien jaar geleden plaatsvond.” Hij betoogde bovendien dat de uiteindelijke wereldkampioen, Lewis Hamilton, evenzeer de gevolgen van de crash ondervond.

Anneliese Day KC, de vertegenwoordiger van FOM, verklaarde schriftelijk dat de rechtbank de claim zal afwijzen, mede vanwege Massa’s eigen optreden in de resterende ronden van de GP van Singapore. “In werkelijkheid was het niet de safety car die de geschiedenis voor meneer Massa veranderde, maar een reeks daaropvolgende fouten van hem en zijn team”, luidt de verklaring.

Ook van de FIA kreeg Massa een veeg uit de pan. “De bewering van de heer Massa is even kwellend als overdreven ambitieus”, aldus de wereldwijde autosportorganisatie. “Een multimiljonair en inwoner van Brazilië dient een claim in bij de jurisdictie van Engeland en Wales. Deze is gebaseerd op een vermeende schending van het supranationale reglement van de FIA, een particuliere internationale sportorganisatie gevestigd in Frankrijk. De claim heeft betrekking op gebeurtenissen tijdens en rond de GP van Singapore, inmiddels meer dan zeventien jaar geleden. De claim van de heer Massa negeert bovendien een reeks fouten die hijzelf of zijn team, Ferrari, tijdens de GP van Singapore en andere races hebben gemaakt.”

