Cadillac onthulde zondag de nieuwe livery voor het aankomende F1-seizoen. Via een reclamespot tijdens de Super Bowl bereikte de nieuwe kleurstelling een miljoenenpubliek. Niet iedereen was echter te spreken over de stunt. Hollywoodregisseur Michael Bay sleepte het team al vóór de release van de commercial voor de rechter; Cadillac zou Bay in een vroeg stadium hebben benaderd voor de regie om vervolgens zijn ‘ideeën te stelen.’

Het team van Michael Bay beweert dat Cadillac ‘de ideeën en het werk van Bay voor de reclame heeft gestolen zonder ervoor te betalen.’ Een woordvoerder lichtte tegenover Rolling Stone toe: “Ze (Cadillac, red.) waren al die tijd van plan hem te bedriegen. Ze wilden een ‘Michael Bay’-reclame voor een spotprijs.” De regisseur eist een schadevergoeding van minstens 1,5 miljoen dollar. Hij en zijn team zouden ‘dag en nacht hebben doorgewerkt om de productie voor te bereiden’, maar werden uiteindelijk niet bij het project betrokken.

Cadillac ontkent

Cadillac ontkent alle beschuldigingen en benadrukt dat het creatieve concept al was uitgewerkt voordat er met Michael Bay werd gesproken. Een woordvoerder van Cadillac reageerde ontdaan: “Michael Bay is een cinematografisch genie en we hebben met hem gesproken over de regie van onze Super Bowl-reclame”, begint het verweer. “Maar na twee ontmoetingen werd duidelijk dat hij onze planning niet kon halen en dat er geen mogelijkheid was om verder te gaan. Het is onduidelijk waarom hij deze claim indient, aangezien het concept en de creatieve invulling al waren ontwikkeld en we hem enkel nog als regisseur overwogen.”

“Het is bovendien ongebruikelijk om dit nu aan te kaarten, aangezien de reclame nog niet eens is uitgebracht”, vervolgde het bericht. “We hebben er vertrouwen in dat dit op een gepaste manier zal worden opgelost. We bewonderen Michael Bays creatieve genialiteit nog steeds en zouden in de toekomst graag weer met hem samenwerken.”

