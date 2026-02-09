Cadillac pakte zondag groots uit met de onthulling van zijn nieuwe F1-livery voor 2026. Tijdens de Super Bowl, de finale van het Amerikaanse NFL-seizoen, werd het ontwerp via een reclamespot aan de wereld gepresenteerd. De livery breekt op meerdere fronten met conventionele F1-kleurstellingen; het design is asymmetrisch, met een zwart-wit kleurverloop aan weerszijden van de auto. Volgens CEO Dan Towriss weerspiegelt de livery de missie van Cadillac in de Formule 1.

De eerste F1-auto van Cadillac krijgt een tweekleurige livery, met zwart-witte accenten die vloeiend in elkaar overlopen. Opvallend is de asymmetrie in het ontwerp. In een officieel persbericht spreekt het team van een ‘yin-yangbalans.’ Fans reageerden verdeeld op de nieuwe kleurstelling: het experimentele ontwerp en het sterke contrast tussen zwart en wit leveren een fraaie livery op, al voegt Cadillac op deze manier weinig extra kleur toe aan de F1-grid. Het gebrek aan kleur was vorig jaar al een heikel punt in de koningsklasse.

‘Onmiskenbaar Amerikaans’

“Deze livery vertegenwoordigt veel meer dan alleen een verflaag”, reageerde Dan Towriss, CEO van het F1-team van Cadillac, in een officieel persbericht. “Het laat zien wie we zijn en wat we bijdragen aan de Formule 1. Elk detail is weloverwogen: gedurfd, modern en onmiskenbaar Amerikaans, met respect voor het erfgoed en de precisie die deze sport kenmerken. Door onze eerste livery te onthullen tijdens de Super Bowl en in het hart van Times Square presenteren we onze identiteit aan de wereld – op het snijvlak van prestatie, cultuur en entertainment – en leggen we contact met fans ver buiten de paddock.” Op Times Square in New York verscheen zondag een replica van de nieuwe F1-auto in een glazen display.

Teambaas Graeme Lowdon vulde aan: “Ik ben ongelooflijk trots om de kleuren van onze Formule 1-auto voor 2026 te onthullen. We zijn een team dat is gebouwd op gedurfde ambitie en innovatiekracht. Dat hebben we vandaag onderstreept door in te spelen op een van de meest cultureel invloedrijke sportevenementen ter wereld”, doelde hij op de Super Bowl. “Dat is nooit eerder door een F1-team gedaan.” Het evenement is bovendien veel meer dan alleen de finale van de nationale American-footballcompetitie. Tijdens de rust vindt traditioneel een spectaculaire show plaats, met zogeheten halftime-optredens van ’s werelds grootste muziekartiesten. De afgelopen jaren brak de Super Bowl steevast kijkcijferrecords, wat het voor adverteerders bijzonder aantrekkelijk maakt om een plekje in het reclameblok te bemachtigen.

Zijaanzicht van de nieuwe, asymmetrische F1-livery (Cadillac)

Vooraanzicht van de nieuwe F1-livery (Cadillac)

