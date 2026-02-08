Het team van Cadillac onthult zondag de F1-livery voor 2026. Tijdens de recente shakedown in Barcelona reden Valtteri Bottas en Sergio Pérez nog met zwarte camouflagekleuren, maar binnenkort trekken de Amerikanen het doek van de definitieve kleurstelling. Cadillac presenteert het ontwerp voor het eerst via een advertentie tijdens de Super Bowl, de finale van het Amerikaanse NFL-seizoen; een podium waar peperdure reclamespotjes inmiddels traditie zijn.

De Super Bowl is veel meer dan alleen de finale van de nationale American footballcompetitie. Tijdens de rust vindt een spectaculaire show plaats, met zogeheten halftime-optredens van ’s werelds grootste muziekartiesten. Niet voor niets noemen de Amerikanen het evenement ‘het grootste podium ter wereld.’ De afgelopen jaren brak de Super Bowl steevast kijkcijferrecords, wat het voor adverteerders bijzonder aantrekkelijk maakt om een reclamespot te bemachtigen.

Amerikaanse bedrijven pakken groots uit met deze speciale Super Bowl-advertenties; het is vaak een strijd om de grootste wereldsterren te strikken voor de meest ludieke commercials. Volgens kenners lopen de kosten bovendien flink in de papieren. Naar verluidt betalen bedrijven in 2026 zo’n 8 miljoen dollar voor een spotje van dertig seconden. Ook Cadillac mengt zich in deze Super Bowl-gekte. Te midden van het American footballgeweld en de muzikale optredens onthult het team de livery voor zijn aankomende debuutseizoen.

Amerikaans erfgoed

“Naast het breken van kijkcijferrecords is de Super Bowl een drijvende kracht achter culturele gesprekken”, verklaarde het team eerder in een persbericht. “Het is een van de weinige sportevenementen die precies op het snijvlak van sport, cultuur en entertainment opereren, volledig in lijn met de missie van Cadillac.” Dan Towriss, CEO van het Formule 1-team, vulde aan: “We zijn trots op ons Amerikaanse erfgoed en willen ons zo profileren, met lef en innovatie. Dit is nog maar het begin, maar wel een moment waar ik ongelooflijk trots op ben.” In Nederland vindt de Super Bowl plaats in de nacht van zondag 8 op maandag 9 februari. Naar verwachting begint de halftime-show rond 02.15 uur.

Het Super Bowl-spotje is niet de enige stunt van Cadillac. Sinds kort staat er ook een zogeheten ‘Countdown Box’ op het wereldberoemde Times Square in hartje New York. De installatie bevat een replica van de teamauto met de eerste livery. De constructie heeft een buitenkant van mat glas, waardoor voorbijgangers slechts silhouetten kunnen zien, gecombineerd met een grote digitale aftelklok. Na afloop van de Super Bowl verdwijnt het matte effect en wordt de ‘Countdown Box’ volledig transparant, waarna de auto met zijn definitieve livery zichtbaar wordt.

