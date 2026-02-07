Sergio Pérez zegt voorafgaand aan zijn rentree in de Formule 1 toch wel blij te zijn met zijn gedwongen ‘sabbatical’. De Mexicaan kreeg in december 2024 te horen dat zijn tijd bij Red Bull erop zat, en stond vervolgens een jaar aan de zijlijn bij de koningsklasse. De comeback van Pérez valt samen met ingrijpende reglementswijzingen in de Formule 1. Door zijn jaartje vrij kon de tegenwoordige Cadillac-coureur namelijk al vroeg in de nieuwe regels duiken.

Sergio Pérez staat na een jaartje afwezigheid uit de Formule 1 in maart weer voor het eerst op de startgrid. De Mexicaan zag eind 2024 zijn Red Bull-loopbaan ten einde komen, maar mag zich inmiddels Cadillac-coureur noemen. De rentree van de coureur valt samen met het eerste jaar van de nieuwe reglementscyclus van de Formule 1, waarin zowel het chassis- als motorreglement helemaal op de schop gaat.

“Dit zijn regels die de Formule 1 zoals we gewend waren volledig zullen veranderen. Voor de fans en voor de coureurs”, stelt Pérez zelfs, tegenover Motorsport.com. “Ik zou je kunnen zeggen dat dit misschien wel de grootste regelwijziging is die ik in mijn hele carrière heb gehad. Het wordt totaal iets anders dan het ooit is geweest.” Volgens de Mexicaan beginnen alle coureurs daarom vanaf nul, al heeft hij door zijn ongeplande ‘sabbatical’ een klein voordeel: dankzij zijn jaartje buiten de Formule 1 had Pérez veel tijd om alvast met de nieuwe regels vertrouwd te raken. “Dat jaartje sabbatical bleek uiteindelijk toch nuttig”, aldus de tegenwoordige Cadillac-coureur.

Of hij de nieuwe auto’s verkiest boven de vorige generatie met grondeffect durft Pérez nog niet zeggen. De Mexicaan reed tijdens een shakedown in Silverstone en de testdagen in Barcelona al de eerste kilometers in de Cadillac-bolide. Toch denkt Pérez dat zijn vele ervaring in de Formule 1 hem een voordeel geeft, zeker met de minstens zo ervaren Valtteri Bottas als teamgenoot. “Valtteri is een van de succesvolste coureurs in de Formule 1 van vandaag”, aldus Pérez. “Hij heeft veel ervaring, veel snelheid. Hem naast me hebben zal ervoor zorgen dat ik continu mijn beste niveau wil halen.”

