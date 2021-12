Het is vrijdag en dus skypen we in Paddockpraat met onze verslaggever Daan de Geus. Hij vertelt over alles wat er vandaag op het Jeddah Corniche Circuit is gebeurd: de nieuwe baan, de nieuwe omgeving en hoe de heren coureurs er vandaag mee omgingen. Conclusie: dit is wel een stoeremannenbaan.

