Na de Dutch Grand Prix kon Logan Sargeant zijn raceoverall inleveren bij Williams. Hoe zwaar is het voor een coureur om halverwege het seizoen op straat te worden gezet? “Sargeant heeft het zien aankomen, dus het was misschien zelfs wel een opluchting voor hem”, aldus Nicky Catsburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Dan weet je dat het klaar is en heb je niet ieder weekend meer die stress. Hij kan zich nu herpakken en focussen op wat anders”, zegt Catsburg. “Hij kreeg ook zoveel druk vanuit de media, ik denk dat dit iets is wat wij onderschatten. Ieder weekend kreeg hij een bak ellende over zich heen, ik kan me voorstellen dat dit echt verschrikkelijk voor hem was. Dat hij nu weg is kan daarom echt als een opluchting voelen voor hem.”

Limiet opzoeken

Catsburg is zeer te spreken over zijn opvolger bij Williams, Franco Colapinto. Ook heeft hij genoten van de het debuut van Kimi Antonelli in Monza. “Ik vond het een mooie show. Hij was direct snel, maakte een grote fout en iedereen heeft het erover. Ik vind dat wel cool.”

“Maar het was pas zijn eerste training in de F1 en hij heeft ook nog helemaal niet veel gereden in de F2. Dan krijg je ook wat meer ruimte om fouten te maken. En het zag er ook naar uit dat hij heel snel onderweg was en dat er echt wat moois aan zat te komen. Zo’n fout is dan natuurlijk niet handig, maar dat kan gebeuren en daar leert hij van”, is de IMSA-coureur van mening. “En ik zie liever iemand die over het randje gaat en heel snel de limiet opzoekt dan zo’n veilig rijder. Ik hoop dat Antonelli lekker zo blijft rijden.”

Beluister de hele podcast hier op de onze website of via Spotify of Apple Podcasts.



