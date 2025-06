De race van Alexander Albon in Spanje is uitgelopen op een enorme teleurstelling. Na tweemaal schade aan zijn voorvleugel te hebben opgelopen, heeft de Thai zijn FW47 in de pitstraat geparkeerd. Dankzij een slimme zet van Williams neemt hij geen straf mee naar de volgende race (in duel met Liam Lawson kreeg hij een tijdstraf van tien seconden voor leaving the track and gaining an advantage): Albon heeft de straf eerst ingelost en de auto daarna stilgezet.

