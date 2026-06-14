Fernando Alonso eindigde zijn thuisrace in Barcelona een stuk vroeger dan dat hij had gewild. De Aston Martin van de Spanjaard kwam in bocht 9 tot een abrupte stop, waardoor kort de Virtual Safety Car op de baan werd geroepen. Voor onder meer Ferrari’s Lewis Hamilton betekende dit een gratis pitstop. De zevenvoudig wereldkampioen heeft inmiddels de leiding van de GP Catalonië stevig in handen.

Fernando Alonso is bij lange na niet de enige uitvaller in de GP Catalonië. Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Lance Stroll gingen de Spanjaard al voor. Alonso liet voorafgaand aan de Grand Prix doorschemeren misschien zijn laatste race in Barcelona te rijden.

Dankzij de ‘gratis’ pitstop die Hamilton onder de Virtual Safety Car kon maken, pakte hij de leiding in de race. Bekijk het moment hier:

Here's the moment Hamilton pitted and came out ahead of Russell 👇#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/6IN4Q0ccVD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Lees hier alles over de GP Catalonië in Barcelona

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