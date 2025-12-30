Het Formule 1-seizoen zit erop, tijd om de balans op te maken! Dat doen we met Giedo van der Garde: de Viaplay-analist en voormalig F1-coureur legt voor ons de coureurs langs de meetlat. Vandaag: de flop-3 van het Formule 1-eindrapport 2026. Met een gedeelde laatste plaats voor Jack Doohan en Franco Colapinto.

De flop-3 van 2026:

Jack Doohan & Franco Colapinto: 5,2

Bij Alpine viel er weinig eer te behalen aan het seizoen 2025. Debet daaraan waren vooral Jack Doohan (foto boven) en Franco Colapinto. Zij deelden het tweede zitje bij de Franse renstal, maar het was lood om oud ijzer. Beiden behaalden geen enkel punt; Doohan niet in de eerste handvol races en Colapinto erna evenmin in het restant van het jaar. Dat zag ook Van der Garde.

“Het was echt onvoldoende wat ze daar hebben laten zien”, vindt hij. “Die auto ging natuurlijk voor geen meter, maar dan nog… Wat Doohan liet zien was echt onvoldoende. Maar eerlijk is eerlijk: ook nadat Doohan bij Alpine plaats moest maken voor Colapinto werd het er niet beter op. Uiteindelijk presteerde ook hij onvoldoende en zo zijn ze er niets meer opgeschoten. Allebei een onvoldoende, een 5,2.”

Esteban Ocon: 5,3

Waar Van der Garde al niet te spreken is over het Franse team Alpine is hij dat ook niet over een van de drie Franse coureurs op de grid. Esteban Ocon, in dit geval. “Die verdient ook echt een onvoldoende. Ocon is door het ijs gezakt, heeft niet of nauwelijks iets laten zien en is gewoon niet compleet.”

Dat rookie Oliver Bearman als teamgenoot bij Haas hem de loef afstak, rekent Van der Garde Ocon ook flink aan. Of zoals hij het zelf verwoordt: “Ocon heeft echt een pak slaag gekregen van Bearman dit jaar. Onvoldoende, 5,3.”

