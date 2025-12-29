Het Formule 1-seizoen zit erop, tijd om de balans op te maken! Dat doen we met Giedo van der Garde: de Viaplay-analist en voormalig F1-coureur legt voor ons de coureurs langs de meetlat. Vandaag: de top-3 van het Formule 1-eindrapport 2026. Met, hoe kan het ook anders, het hoogste cijfer voor Max Verstappen.

De Top-3 van 2026:

Max Verstappen: 9,9

“Zonder enige twijfel heeft Max de beste indruk gemaakt dit seizoen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het kampioenschap tot het einde toe spannend is gebleven. Dat is knap, zeker als je ziet hoe het eerder dit jaar soms ging. Of juist niet ging. Maar Max is zo goed, die haalt altijd het maximale uit die auto. Dankzij hem ging het uiteindelijk niet tussen twee coureurs, maar tussen drie.”

Enkele dagen voor de slotrace sprak Van der Garde bij diverse media al zijn vertrouwen uit dat Verstappen de titel zou grijpen. Dat vertrouwen was op basis van bovenstaande ook zeer terecht en begrijpelijk. Het lukte de coureur van Red Bull echter dus net niet. Dat mag de pret niet drukken. Van der Garde: “Ik geef Max een 9,9, een dik verdiend cijfer wat mij betreft. Net geen 10, maar als hij kampioen was geworden en zijn titel had geprolongeerd, was dat het eindcijfer geweest.”

George Russell: 9

“Het ging dit seizoen natuurlijk veel over Norris, Piastri en Max. Logisch, die vochten om de titel. Maar vergeet George Russell niet, die vond ik dit jaar echt goed rijden bij Mercedes. Hij was misschien wel het meest steady van iedereen op de grid.”

Tussen al het geweld van de dominante McLarens in de eerste seizoenshelft en de comeback van Verstappen in de tweede seizoenshelft wist Russell erin te slagen om ook zo zijn wedstrijden te winnen. Tweemaal zegevierde hij namelijk: hij won de Grand Prix van Canada in juni en begin oktober was hij de sterkste in de Grand Prix van Singapore.

“Russell was na Max vaak op het juiste moment op de juiste plek. Ik vind echt dat hij een goed jaar heeft gehad, ondanks dat hij zeker niet altijd de beste auto had. Bovendien is hij zijn teamgenoot Kimi Antonelli eigenlijk constant de baas geweest. Dus ik zeg: een 9.”

Lando Norris: 9

“We hebben het natuurlijk allemaal over zijn sterke einde van het seizoen en dat is ook wel terecht: Norris was namelijk de laatste maanden ook echt goed op dreef, sterk en snel.”

Begin dit seizoen was het nog teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri die de succesvollere van de twee McLaren-coureurs was. In aanloop naar de slotrace in Qatar voorspeelde Van der Garde al dat Norris op het podium zou eindigen. “In een normale race zal hij als tweede of derde eindigen”, klonk het. Het bleek een vooruitziende blik: Norris werd derde en kroonde zich zo tot kampioen. “Uitendelijk verdient hij natuurlijk een hoop waardering. Ik geef hem in dit geval dan ook een 9. Dat lijkt me een mooi cijfer.”

