Max Verstappen wordt in de media en in de paddock soms te hard aangepakt voor zijn aanvallende manier van racen. Dat is de stellige overtuiging van Esteban Ocon, die op en naast de baan meer dan eens met Verstappen in de clinch lag. Toch heeft hij vooral respect voor zijn Nederlandse generatiegenoot, zegt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

“Max is één van de beste coureurs die de sport ooit gehad heeft”, meent de Fransman van Haas. “Iedereen weet dat hij van nature een ongelooflijke snelheid heeft, dat hij heel vaardig is met de auto en instinctief racet wanneer hij een actie inzet. Dat heeft hij altijd gedaan, ook in zijn kartperiode toen we elkaar vaak tegenkwamen. Max heeft het pure, rauwe talent dat nodig is om te slagen. Maar achter zijn aanvallende manier van racen zit nooit politiek, dat is gewoon hoe hij racet.”

“Max zoekt de grens op en soms gaat hij eroverheen en pakt het verkeerd uit, maar dan geeft hij dat ook toe”, aldus Ocon, doelend op de clash van Verstappen met George Russell, eerder dit seizoen in Barcelona. “Ik vind Max een ongelooflijke coureur en ik vind niet dat hij zo zwaar bekritiseerd moet worden, zoals soms wel gebeurt.”

Lees hier alles over GP Italië

Het volledige interview met Esteban Ocon staat in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.