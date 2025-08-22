Oud-wereldkampioen schaatsen Erben Wennemars heeft zich deze week laten gelden op het Formule 1-circuit van Silverstone. Niet in een auto, maar op tal van andere inspannende manieren. Wennemars was één van de deelnemers aan het internationale HYROX Coaches Camp.

HYROX is een wereldwijde fitnessrace die hardlopen combineert met acht gestandaardiseerde functionele oefeningen. Het format bestaat uit acht keer een kilometer hardlopen, afgewisseld met acht steeds terugkerende workoutstations, zoals een Sled Push, Burpee Broad Jumps en Wall Balls.

“Drie dagen hebben we ons volledig ondergedompeld in de nieuwste ontwikkelingen van HYROX. Samen met de beste coaches van over de hele wereld hebben we gewerkt aan het neerzetten van een nieuwe standaard voor deze jonge, snelgroeiende sport”, zo schrijft de Dalfsenaar op zijn LinkedIn-account met bijbehorende foto’s.

Red Bull Pitrace als hét perfecte voorbeeld

“Het bijzondere aan HYROX? We schrijven geschiedenis terwijl we het meemaken. Geen belemmerende historie, geen vastgelegde grenzen – alleen de energie en overtuiging dat dit geen hype is, maar een blijvende beweging. In een inspirerende omgeving – van de Formule 1 Red Bull fabriek tot de trainingssessies op Silverstone zelf – deelden we kennis, leerden we van elkaar, en vooral: we deden mee. Want een HYROX coach staat niet langs de kant. We doen zelf mee, voelen wat het is en leven het. De Red Bull Pitrace was daar hét perfecte voorbeeld van: grenzen verleggen, energie delen en ervaren wat het betekent om echt onderdeel van deze community te zijn”, aldus Wennemars.



Volgens hem is HYROX allesbehalve een tijdelijke hype. “Het is geen hype, maar een wereldwijde beweging die we samen richting mogen geven. Met passie, met kracht en met een ongelooflijke hoeveelheid energie. HYROX is here to stay!”

(Foto’s: LinkedIn Erben Wennemars)

