Een kleine opsteker voor Charles Leclerc in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Monegask klokte vroeg in de sessie de snelste tijd, waarna de regen verdere verbeteringen voorkwam. Alexander Albon en Fernando Alonso werden tweede en derde.

Dat er regen in de lucht hing was geen verrassing. Direct bij de start van de sessie dook een groot deel van het deelnemersveld de baan op, om de verwachte regen voor te zijn. Bij Lando Norris ging dat even mis. De Brit reed weg met een koelingsfan op zijn McLaren MCL60. Gelukkig had het team dat snel door en een monteur kon het ding aan het einde van de pitstraat van de auto halen.

Al snel verschenen de eerste tijden op de borden, waarbij het opviel dat Max Verstappen op zijn mediums sneller was dan de Ferrari’s op de zachte band. Ook Sergio Pérez, Pierre Gasly en George Russell knoopten in deze fase de snelle tijden aaneen met uiteindelijk Charles Leclerc die na een half uur de stopwatch op 1:27.419 zette.

Terwijl de lucht boven Silverstone steeds donkerder werd, zette Alex Albon nog even aan voor een indrukwekkende tweede tijd, gevolgd door Fernado Alonso die derde werd. Met nog 33 minuten te gaan, zagen we de eerste spatten regen op de cameralenzen en niet veel later regende het pijpenstelen.

Verstappen niet blij met interemediates

Het tweede deel van deze laatste sessie voor de Britse Grand Prix begon aarzelend. Norris was de eerste die op een set intermediates naar buiten ging, maar al snel weer naar binnen kwam. Omdat de regen niet doorzette besloten enkele andere coureurs het op slicks te proberen, maar snellere tijden zaten er niet in. Verstappen deed nog een poging op de inters, die volgens race engineer Gianpiero Lambiase zeker twee ronden mee zouden moeten kunnen gaan, maar de Nederlander reageerde stellig “nee, slechts één” en kwam dan ook weer snel naar binnen. Uiteindelijk was het dus Leclerc die Ferrari weer wat kleur op de wangen bezorgde, gevolgd door opnieuw een sterke Albon.

