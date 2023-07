Na de sublieme zege van Max Verstappen in Oostenrijk reist het Formule 1-circus door naar Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Kan de regerend wereldkampioen daar voor het eerst in zijn loopbaan winnen?

Succes kende Lewis Hamilton al wel op het iconische circuit dat al sinds 1950 op de F1-kalender staat. Samen met Michael Schumacher is de Brit recordhouder qua zeges in Silverstone. Beide coureurs stonden in Engeland acht keer op de hoogste trede van het podium.

In tegenstelling tot afgelopen weekend is er ditmaal geen sprintrace. De Grand Prix van Groot-Brittannië kent weer een traditionele opzet met drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race. Het is Engeland een uur vroeger dan bij ons, maar dit zijn de Nederlandse tijden waarop je klaar moet zitten:

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Vrijdag 7 juli

13.30-14.30 uur: 1e vrije training

17.00-18.00 uur: 2e vrije training

Zaterdag 8 juli

12.30-13.30 uur: 3e vrije training

16.00-17.00 uur: kwalificatie

Zondag 9 juli

16.00 uur: Race