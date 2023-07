Uiteraard draaide het afgelopen weekend op Circuit Silverstone om sport, om Formule 1 en dus om racewinnaar Max Verstappen. Maar de grootste figurant in de Verstappen-show tijdens de Britse Grand Prix was nu eens niet Lewis Hamilton, Charles Leclerc of Fernando Alonso.

De meeste foto’s – niet alleen gemaakt door de fans op de tribunes en in de Paddock Club, maar ook door de professionele F1-volgers – werden afgelopen weekend gemaakt van Brad Pitt, die samen met een complete filmcrew op Silverstone aanwezig was voor de opnames van zijn eigen speelfilm over de Formule 1.

De garage van het fictieve APXGP-team waar Brad Pitts alter ego Sonny Hayes voor uitkomt (Motorsport Images)

Brad Pitt met acteur Damson Idris die in de film coureur Joshua Pearce speelt (Getty Images)

Met Carlos Sainz op weg naar de startgrid (Getty Images)

Brad Pitt op de startgrid met acteur Javier Bardem. Rechts en links de auto’s van APXGP (Motorsport Images)

De tot F1-bolide omgebouwde F2-wagen van Carlin (Xavi Bonilla / DPPI)

APXGP deed natuurlijk niet mee aan de race, maar er werden afgelopen weekend wel racebeelden geschoten. Coureur Craig Dolby deed dienst als stand-in voor Brad Pitt (Motorsport Images)

Regisseur Joseph Kosinski geeft aanwijzigingen (Motorsport Images)

Brad Pitt was aandachtig toeschouwer in garage van Mercedes (Motorsport Images)

George Russell in gesprek met Brad Pitt (Getty Images)

Haas-teamleden op de foto met hun idool (Motorsport Images)