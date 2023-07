Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Red Bull-coureur vertrok van pole, maar had een mindere start dan Lando Norris die de leiding even overnam. Na een paar ronden was de orde echter hersteld en in het vervolg van de race reed de Nederlander schijnbaar moeiteloos weg bij het veld.

Hoewel de lucht boven Circuit Silverstone er dreigend uitzag, vertrok het veld even na vieren op een droge baan. Onder oorverdovend gejuich van het publiek was het Lando Norris die meteen de leiding overnam van Max Verstappen. Ook Oscar Piastri kwam vanaf plek drie even kijken bij de Nederlander, maar die wist de aanval van de Austaliër te pareren. Norris kon vervolgens niet echt wegrijden bij Verstappen en toen in de vierde ronde de DRS werd geactiveerd duurde het niet lang voor de wereldkampioen de leiding in de race weer overnam.

Achter het leidende trio waren Charles Leclerc, George Russell en Carlos Sainz in een fel gevecht om de vierde plaats verwikkeld. Russell leek op zijn zachtere banden de snelste, maar had een harde dobber aan Leclerc die zich met hand en tand verdedigde. Volgens Russell zelfs onreglementair, maar de wedstrijdleiding was het daar niet mee eens en liet het duel voor wat het was.

Ocon valt als eerste uit

Na tien ronden werd Esteban Ocon de eerste uitvaller van de dag. De Fransman kwam rustig naar binnen gereden en werd vervolgens achteruit de garage ingeduwd. Het gaf onder andere Nyck de Vries gratis een extra positie. De coureur van AlphaTauri was als achttiende gestart op de zachte band en lag nu veertiende. Sergio Pérez ondertussen was van de zestiende plaats opgerukt naar P11, maar de Mexciaan bleef daar lang steken achter Alexander Albon.

Esteban Ocon is de eerste uitvaller van de dag (Getty Images)

Vooraan had Verstappen inmiddels een gaatje van ruim twee seconden geslagen op Norris, maar de Nederlander merkte wel op dat “de wind het rijden bemoeilijkte.” Terwijl links en rechts de eerste auto’s binnenkwamen voor nieuwe banden, bleef Verstappen zijn voorsprong stapje voor stapje vergroten.

Magnussen valt uit en activeert safetycar

In ronde drie-en-dertig stond er opeens een Haas stil op Wellington Straight. De krachtbron van de wagen van Kevin Magnussen had het begeven en dat leverde een virtual safetycar op, niet veel later gevolgd door de echte safetycar. Het bood iedereen de kans om banden te wisselen met als kind van de rekening Piastri die al binnen was geweest. De Australiër zag opeens Lewis Hamilton voor zich op de derde plaats liggen, terwijl daar voor Verstappen en Norris nog altijd de top twee vormden. De Nederlander had de zachte band onder zijn RB19, Norris stond op de harde band.

VIDEO: Kevin Magnussen valt uit en zorgt voor safety car tijdens Britse GP

Met nog dertien ronden te gaan werd de race hervat. Verstappen trok meteen een groot gat, terwijl Norris vol onder druk van Hamilton kwam te staan. Ook Piastri op P4 en Russell op P5 waren op de afspraak en vochten om positie. Hoewel Verstappen al snel afstand nam, was hij allerminst zeker van zijn banden die “niet goed voelden.” Toch kwam in het vervolg van de race de leiding van Verstappen nooit in gevaar en dus boekte hij zijn zesde zege op rij, een persoonlijk record. Tweede werd Norris, de derde podiumplek ging naar Hamilton. De Vries kwam als achttiende over de finish.

De overwinning van Verstappen was de elfde op rij voor Red Bull, een evenaring van het record van Mclaren eind jaren tachtig.

Uitslag Grand Prix van Groot-Brittannië

01. Max Verstappen

02. Lando Norris

03. Lewis Hamilton

04. Oscar Piastri

05. George Russell

06. Sergio Pérez

07. Fernando Alonso

08. Alexande Albon

09. Charles Leclerc

10. Carlos Sainz

11. Logan Sargeant

12. Valtteri Bottas

13. Nico Hülkenberg

14. Lance Stroll

15. Guanyu Zhou

16. Yuki Tsunoda

17. Nyck de Vries

18. Pierre Gasly (dnf)

19. Kevin Magnussen (dnf)

20. Esteban Ocon (dnf)