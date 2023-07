Max Verstappen is de Grand Prix van Groot-Brittannië uitstekend gestart. De Nederlander was in de eerste twee trainingssessies de snelste, maar zag na afloop nog wel punten van aandacht. ‘We willen de auto verbeteren voor de kwalificatie van morgen, maar over het algemeen was het een sterke dag.”

Vooral de eerste trainingssessie van Max Verstappen zag er solide uit. De Nederlander reed 26 ronden en klokte een snelste tijd van 1:28.600. Daarmee 0.448 seconden sneller dan de nummer twee Sergio Pérez. In de tweede vrije training waren de marges beduidend kleiner. Verstappen kwam tot een 1:28.078, Carlos Sainz werd op 0.022 tweede.

Al met al was het een nuttige dag voor Verstappen. “Ik denk dat het best een goede dag voor ons was. Het was een beetje glad in het begin, maar dat komt door de hoge druk op de banden. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar het maakt het wat lastiger bij lage snelheden.”

‘Auto presteert goed’

“We hebben gewoon ons programma kunnen afwerken”, vervolgde Verstappen. “Ik denk dat de auto over het algemeen erg goed heeft gepresteerd, dus daar kunnen we blij mee zijn. Ook de long runs voelden goed aan, dus het is behoorlijk positief.”

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat vandaag verder met de derde vrije training en de kwalificatie.

