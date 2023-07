Vanuit Engeland praten we dit keer bij met Frank Woestenburg en Bas Holtkamp. Hoe is de sfeer op en rond Silverstone? Wat viel ons tot dusver op en wat verwachten we de komende dagen?

Max Verstappen was weer oppermachtig tijdens de vrije trainingen van de Britse Grand Prix en niets lijkt in de weg te staan om zijn zegereeks voort te zetten. Toch waren alle ogen gericht op een andere coureur: Sonny Hayes. Sonny Wie? Het gaat hier om de coureur van het fictieve elfde F1-team APXGP. Tussen Ferrari en Mercedes is namelijk speciaal een pitbox ingericht voor de opnames van de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt, aka Sonny Hayes, in de hoofdrol. Hoe dit allemaal zit, hoor je in deze podcast!

De gehele podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via de speler hieronder:



