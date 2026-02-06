Esteban Ocon bevestigt de angst van veel F1-fans dat gas loslaten een standaardonderdeel wordt onder de nieuwe reglementen van 2026. Zelfs tijdens kwalificatierondjes, waarin coureurs tegen de klok racen, zouden de nieuwe generatie auto’s erbij gebaat zijn om af en toe gas terug te nemen, met name om het geavanceerde hybridesysteem op te laden. Volgens Ocon went dat echter snel en is het bovendien de snelste manier van racen.

Na afloop van de eerste shakedown in Barcelona – waarin Haas opvallend veel ronden kon afwerken met de nieuwe VF-26 – gaf Esteban Ocon een eerste reactie op de nieuwe reglementen. De Fransman plaatste eerder al vraagtekens bij de actieve aerodynamica, die hij omschreef als ‘DRS aan de voorkant.’ Daarbij gaf hij toe dat het managen van het energiesysteem meer aanpassingen vergt dan verwacht.

“Ook tijdens kwalificatierondjes moeten we lift-and-coasten“, reageerde Ocon na de besloten testdagen. “Het voelde eerst wat vreemd, maar we hadden het al geoefend in de simulator. Na één ronde had ik het onder de knie. Nu voelt het juist vreemd om het niet te doen. We gebruiken het zo vaak dat je snel aan die rijstijl went.” Hoewel gas terugnemen misschien trager klinkt dan hard afremmen, verzekerde de Haas-coureur dat het in deze auto’s de snelste optie is. “Als je je voet op het gaspedaal houdt, moet je aan het einde van het rechte stuk vol in de ankers”, lichtte hij toe. “Met lift-and-coast valt dat mee. Het voelt zelfs sneller als je eerder loslaat.”

‘Het blijft gewoon Formule 1’

Ocon pareerde ook de kritiek van fans die vrezen dat deze rijstijl niet strookt met de aard van de Formule 1. “Als je ergens nóg snellere auto’s kunt vinden, laat het me dan weten”, zei hij met een knipoog. “Als coureurs optimaliseren we simpelweg de middelen die we tot onze beschikking hebben. Als deze rijstijl het snelste is, dan passen we die toe. Het blijft gewoon Formule 1.”

Toch uitte de 29-jarige coureur ook zijn zorgen. “Ik heb een paar ronden achter andere auto’s gereden”, voegde hij eraan toe. “Het was moeilijker om te achtervolgen. Er is een aanzienlijke verandering in de balans ten opzichte van rijden in schone lucht, misschien zelfs nog sterker dan bij de vorige generatie. Het is nog vroeg, maar dat was mijn eerste indruk.” De nieuwe inhaalmodus, die coureurs een elektrische boost geeft tijdens gevechten, heeft hem eveneens nog niet overtuigd. “Op dit moment lijkt inhalen nogal lastig”, besloot hij. “Ook al wordt het systeem nog steeds geoptimaliseerd.”

