Mitch Evans bewaarde het beste voor het laatst. Met twee gewaagde inhaalmanoeuvres in de slotminuten won de Nieuw-Zeelandse coureur na São Paulo ook de eerste van twee ePrix’ in Berlijn. Sam Bird accentueerde de dominantie van Jaguar door als tweede te finishen. Robin Frijns werd in het spectaculaire nummer veertiende.

Zoals gebruikelijk in ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse, ontaardde ook de ePrix op het oude Berlijnse vliegveld Tempelhof in een zeer onderhoudende wildwest-show. Sébastien Buemi vertrok weliswaar van pole, voor de zestiende keer waarmee de Zwitser een record in de Formule E vestigde, maar profiteerde daar bij de start van de race niet van. Dan Ticktum voerde na de eerste bocht het veld aan.

Daarmee was de toon gezet en volgde een aaneenschakeling van inhaalmanoeuvres en nieuwe koplopers. Stoffel Vandoorne, Sam Bird, Edoardo Mortara, Maximilian Günther, Mitch Evans en ook Buemi losten elkaar vooraan om de haverklap af. Voor Vandoorne en Ticktum was het eerste nummer van de Duitse doubleheader halverwege echter opeens klaar na een flinke crash, waar vooral de Belg – die door Ticktum de muur in werd gedrukt – flink van baalde.

De safety car moest opnieuw de baan op om de marshals tijd te geven de wrakstukken van de baan te ruimen. In het spectaculaire uurtje was de schadepost bij veel teams toch al aanzienlijk. Na de laatste klapper, Jake Dennis botste met Antonio Felix da Costa, lachte Evans het laatst. De Nieuw-Zeelander in dienst van Jaguar rekende in de slotfase op weg naar de overwinning eerst met teamgenoot Bird af en daarna ook koploper Buemi.

Robin Frijns, als laatste gestart, eindigde in Berlijn als veertiende. De lijdensweg bij zijn nieuwe werkgever CUPRA Abt is nog lang niet voorbij. Pascal Wehrlein (zesde) blijft het wereldkampioenschap riant aanvoeren.