De Formule 1 is populairder dan ooit en dat is ook goed te merken aan de verkoop van shirts, petjes en andere merchandise. Alleen al vanuit de officiële online winkel van de Formule 1 steeg volgens Fanatics de verkoopopbrengst in 2022 met 101% ten opzichte van het jaar daarvoor. In vergelijking met 2018 steeg dit zelfs met 1084%.

In totaal werden er vanuit 128 verschillende landen bestellingen geplaatst, maar met name in de Verenigde Staten zag men de verkoop het hardste groeien. Niet gek als je beseft dat de Netflix-serie Drive to Survive daar voor een grote boost voor de sport heeft gezorgd. Amerika wordt in de verkooprangorde gevolgd door Engeland en Australië. Wanneer je kijkt naar de grootste procentuele stijging per land, dan steekt Mexico daar met kop en schouders bovenuit. De komst van Sergio Pérez naar Red Bull Racing zorgde mede voor 305% meer verkoop in zijn thuisland. Ook daar is de kans inmiddels groot dat je net als hier in Nederland een fan tegen het lijf loopt in een shirtje van het succesvolle team.

