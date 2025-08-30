Wel deelnemen, niet deelnemen: er was vrijdag nogal wat ophef in Zandvoort omtrent de fitheid van F1 Academy-coureur Nina Gademan. Uiteindelijk werd ze zaterdagochtend net op tijd fit genoeg bevonden om in actie te komen; gelukkig maar, want ze won meteen de eerste van beide wedstrijden dit weekend.

In de eerste training in Zandvoort kwam Gademan vrijdag ‘gewoon’ in actie, maar bij de fysieke keuring voor de tweede vrije training was er consternatie: niet fit genoeg, luidde het oordeel van de medici. Het hoe en waarom was niet meteen duidelijk, maar de ophef zorgde wel voor de vrees dat de eerder dit jaar met fysiek leed kampende Gademan misschien haar thuisrace moest missen.

Zaterdagochtend werd ze alsnog fit genoeg bevonden om deel te nemen aan de kwalificatie. Eind goed, al goed. En het werd nog mooier, dankzij een – hoe gek het ook klinkt – achtste plek. Doordat de nummers 1 tot en met 8 in de eerste race namelijk in omgekeerde volgorde starten, vond Gademan zich in Zandvoort zaterdagmiddag ineens op pole terug. Die positie zette ze vervolgens glansrijk om in winst. Daardoor klonk het Wilhelmus op het podium van de Dutch GP.

Gademan werd geflankeerd door Maya Weug, die als derde eindigde. Zij zorgde zo voor nog meer Nederlands succes. Zondagochtend kan ze Gademans kunststukje herhalen: Weug was de snelste in de kwalificatie en heeft daardoor als nummer 1 pole position voor race 2. Esmee Kosterman, dankzij een wildcard debuterend in de F1 Academy, eindigde als twaalfde.

