Oscar Piastri heeft de favorietenrol van McLaren tijdens de kwalificatie in Zandvoort zaterdag waar gemaakt: op sublieme wijze snelt de Australiër naar pole. En dat op de geboortedag van Bruce McLaren. Teamgenoot en WK-rivaal Lando norris start zondag in de Dutch GP als tweede. Voor Max Verstappen bleek de derde plaats het hoogst haalbare.

Beleef hieronder de kwalificatie in vogelvlucht:

Q1: Stroll in de fout, McLaren meteen snel

Lance Stroll, vrijdag al gecrasht, zet in negatieve zin de toon in de kwalificatie: hij belandt in de openingsfase van Q1 door eigen toedoen naast de baan De Canadees kan zijn weg weliswaar vervolgen, maar komt er in de rest van de sessie niet meer aan te pas: de coureur van Aston Martin start als laatste. Oscar Piastri en Lando Norris laten meteen zien dat het hen menens is in de strijd om pole: P1 en P2. Max Verstappen sluit Q1 af als vierde.

Uitvallers: Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman, Stroll.

Q2: Verstappen maakt uitstekende indruk

Nadat Charles Leclerc bij aanvang van Q2 de scherpe constatering doet dat er een vos (!) over het circuit van Zandvoort loopt, is het Verstappen die daarna een scherpe tijd neerzet. Het blijkt slechts een inleidende beschieting, want al snel herstellen Norris en Piastri de orde aan kop van de tijdenlijst. Verstappen gaat als nummer drie door naar het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie. Dat geldt niet voor teamgenoot Yuki Tsunoda: die wordt twaalfde en moet beide oud-teamgenoten Liam Lawson en Isack Hadjar voor zich dulden in de Racing Bulls.

Uitvallers: Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly, Albon

Q3: Piastri beslist spannende strijd: pole!

Kan Verstappen met een wonderbaarlijk rondje dan toch misschien de beide McLarens een poets bakken? Helaas voor de Nederlander en zijn vele tienduizenden fans op de tribunes is dat in Zandvoort een brug te ver: derde. Piastri deelt in Zandvoort in Q3 de eerste tik uit aan Norris, zij het met maar een honderdste van een seconde. De WK-leider houdt vervolgens in de tweede run stand en hij blijft zodoende Norris voor. Dat belooft wat voor de race – een titanenstrijd tussen de twee McLaren-coureurs wacht, wellicht dat Verstappen ervan kan profiteren in eigen land.

De race in Zandvoort begint zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslagen

