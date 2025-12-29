Formule 1-topman Stefano Domenicali heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Ferrari-teambaas Fred Vasseur. Volgens Domenicali is Vasseur precies de juiste man om de Italiaanse renstal klaar te stomen voor een succesvolle terugkeer aan de top, in 2026. Afgelopen seizoen werd het team met Charles Leclerc en Lewis Hamilton slechts vierde in het constructeurskampioenschap.

“Fred heeft bewezen dat hij de capaciteiten en de ervaring heeft om een team te leiden op het hoogste niveau. We willen een sterk Ferrari, en daarvoor hebben we iemand nodig die zowel strategisch als operationeel een verschil kan maken. Fred past perfect in dat plaatje”, zo stelt Domenicali tegen Sky Sports.

Domenicali, zelf teambaas van Ferrari van 2008 tot en met 2014, noemt het essentieel dat het team ook achter de schermen goed functioneert. Domenicali: “Daar komt Fred’s leiderschap volledig tot zijn recht. Het komende seizoen is een kans om te laten zien dat Ferrari niet alleen op snelheid maar ook op teamniveau kan excelleren. Men heeft alle tools en de juiste mensen, nu is het zaak dat alles optimaal benutten. Verandering kan uitdagend zijn, maar met de juiste mensen aan boord, zoals Fred, kan Ferrari bouwen aan duurzame prestaties. Dit is de weg naar succes in de moderne Formule 1.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2026 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)