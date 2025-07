De F1-fanbase wordt groter en groter. Dat blijkt uit indrukwekkende cijfers van Formula One Management (FOM). De populariteit van de sport neemt wereldwijd toe, het aantal fans bedraagt volgens FOM inmiddels 827 miljoen. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Stijging in VS

Met name in de Verenigde Staten is de sport al jaren bezig aan een sterke opmars. Het aantal F1-fans in de VS bedraagt volgens het eigen FOM-onderzoek nu 52 miljoen, een groei van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. De toename past in het bredere plaatje van de mondiale aantrekkingskracht van de sport.

Jonger en meer vrouwen

Opvallend is dat de F1-fanbase steeds jonger wordt. Inmiddels is 43 procent van de fans onder de 35 jaar. Ook het aandeel vrouwelijke fans van Formule 1 neemt toe: 42 procent van de huidige F1-fanbase is vrouwelijk. Dat wijst op een succesvollere binding met een bredere doelgroep dan in het verleden, een trend die zich al jaren voortzet.

Groei op social media

Sinds 2018 is volgens FOM ook de F1-fanbase op social media gegroeid. Die ging van 18 miljoen naar 106 miljoen volgers op alle platformen in totaal. Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, heeft van socials media al sinds de overname van de sport een speerpunt gemaakt. Dat betaalt zich jaar na jaar uit, zo blijkt.

Daarnaast blijven volgens FOM ook de tv-kijkcijfers in 2025 positieve ontwikkelingen tonen, waarmee de sport haar wereldwijde bereik verder vergroot.

