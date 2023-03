Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de ­F1. Na een ­carrière bij ­Benetton, BAR ­Honda, Lotus, Caterham en ­AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race ­Operations bij Formula One ­Management. De Nieuw-Zeelander heeft samengewerkt met Jos en Max Verstappen en als teammanager van AlphaTauri in 2021 een ­rubriek gehad in ­FORMULE 1 Magazine. Watson biedt een exclusieve blik achter de schermen.

‘Inmiddels heb ik ruim 500 Grands Prix achter mijn naam staan. Mijn leven in de Formule 1 begon in 1996 als monteur bij Benetton. Daarna heb ik verschillende rollen gehad bij verschillende teams. Engineer, chef monteur, teammanager, sportdirecteur en nu sinds vorig jaar als Head of Race Operations bij Formula One Management. In deze rol houd ik het totaaloverzicht over alles wat we doen op het gebied van infrastructuur, techniek, logistiek, uniform en catering. Het is bijna alsof ik nog steeds teammanager ben bij een Formule 1 team, maar dan zonder de auto’s en de coureurs.

Naast het toezicht op alles wat we vandaag doen, oftewel het operationele deel, ben ik op strategisch vlak nauw betrokken bij onze scherpe ambities qua duurzaamheid. Als Formule 1 willen we in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. En die ambitie willen we waarmaken. Dat betekent dat er nu al veel werk en inspanning verricht moet worden. Immers, Formule 1 is nu nog een groot oud monster dat we de hele wereld over sturen. Onze sport is van oudsher gericht op het hier en nu, datzelfde geldt voor de teams, maar op dit vlak kijken we verder vooruit. Dat moet ook. Ik vertel hier in een volgende column graag meer over.

© Peter van Egmond

In mijn nieuwe rol heb ik vaak de vraag gekregen, zelfs van mijn vrouw, of ik de directe betrokkenheid bij de teams, de auto’s en de coureurs mis. Laat ik het zo zeggen, ik hou van mijn werk en de nieuwe uitdaging, maar soms mis ik de competitie. De adrenaline vooral. Wanneer je als sportdirecteur aan de pitmuur zit en je wordt geconfronteerd met een rode vlag, een crash of een pitstop die goed of juist niet goed gaat, dan voel je een enorme adrenalinestoot. Die momenten tijdens een race heb ik niet meer, maar wat ervoor in de plaats is gekomen is bijvoorbeeld de live tv-feed die de hele wereld over gaat. Ook dat geeft een kick, al is het iets verder van de sport vandaan.

Ik zie mijn werk bij FOM als een nieuw boek waar ik aan begonnen ben. Een nieuwe uitdaging die nieuwe energie geeft. En ik geloof dat je nooit ergens te lang moet blijven zitten, want dan kun je deel van het probleem te worden. Bijvoorbeeld omdat je te lang vastgehouden hebt aan je eigen ideeën.

De mensen uit mijn team bij FOM werden vroeger riggers genoemd, maar dat hebben we veranderd in race operations technicians. Bij riggers dachten veel mensen aan hoogwerkers die vroeger het Empire State Building hebben gebouwd. Onze mannen bouwen de infrastructuur, maar daarna schakelen ze over op camerawerk of audiowerk voor onze live tv-feeds. Ze zijn multi-inzetbaar. Om die reden hebben we de functietitel gemoderniseerd. De nieuwe titel doet meer recht aan het belangrijke werk wat ze doen.

Inmiddels werk ik met mijn mensen – 65 in getal – volgens de strakke systematiek van een Formule 1-team. We rapporteren al onze problemen waar we tegenaan lopen en aan het eind van de dag hebben we onze technische debrief. Wij noemen dat EOD’s, End of Day-meetings. Dan lopen we alle problemen na en kijken we of meldingen gesloten kunnen worden of dat er nog iets aan gedaan moet worden. Op de zondagavond is onze missie geslaagd als de race goed is verlopen zonder issues, de uitzending naar wens is gegaan en er geen openstaande issues meer zijn.

Ik ben vanuit Bahrein met een deel van ons team al op zondagavond teruggevlogen. Ik weet het, de kapitein wordt altijd geacht als laatste het schip te verlaten, maar als ik dat ook zou doen met een kalender van 23 races, was ik nu waarschijnlijk gescheiden.

Maandag was ik aan het einde van de ochtend thuis in Biggin Hill, onder de rook van Londen en op 20 minuten lopen van mijn werk. Ik heb lekker gedoucht, geluncht met mijn vrouw en daarna ben ik naar kantoor gegaan. Een vrije dag zit er even nog niet in. Het seizoen is begonnen en er is meer dan genoeg te doen.’